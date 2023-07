Jenny Ross. Source: Blakes

est associée chez Blakes au sein du groupe droit immobilier commercial.Au total, dans les bureaux de Montréal, on compte quatre associés, quatre sociétaires, deux notaires et deux parajuristes dédiés à ce domaine.Avec plus de 25 ans d’expérience dans ce domaine, Jenny Ross constate que, malgré le ralentissement général du marché, le niveau d’occupation s’est maintenu de façon assez soutenue dans son groupe de pratique.« Évidemment, il y a un peu moins de transactions, mais on fait quand même des transactions d'acquisition et de vente, et de partenariat. On fait aussi quelques transactions de financement comme les baux commerciaux», confie Jenny Ross à Droit-inc.L’associée ajoute que les clients approchent généralement son équipe pour des transactions de disposition. « Ce n’est pas nécessairement pour rechercher du capital, mais on voit plutôt un désir, chez eux, de pouvoir recentrer leur activité et avoir un focus plus soutenu sur ce qu'ils considèrent comme une activité stratégique ».Au niveau de leur clientèle, l’associée du cabinet Blakes mentionne qu’elle est très diversifiée. On retrouve des investisseurs institutionnels, des gestionnaires d'actifs, mais également des développeurs.Du côté des acquisitions, elle explique que certains clients qui ont une stabilité financière trouvent, en ce moment, des opportunités dans certaines acquisitions qu'ils considèrent comme stratégique pour leur entreprise.« C'est surprenant, mais malgré la hausse des taux d'intérêt, les équipes en immobilier et en services financiers sont très occupées, elles ont beaucoup de dossiers, surtout des dossiers de financement transportables », confie l’associée.Un constat plutôt inattendu dans la mesure où les acteurs du domaine pensaient il y a encore quelques mois que la hausse des taux d'intérêt allait un peu ralentir la cadence.Au sein de l’équipe de droit immobilier commercial, chacun a pu développer son expertise, confie Jenny Ross.« Mon expertise se situe plutôt au niveau des partenariats d'entreprises immobilières qui veulent joindre leurs efforts et leurs actions afin d'investir ensemble pour acheter et détenir des lignes ».Plus concrètement, au quotidien, les avocats en droit immobilier vont venir épauler leurs clients dans la mise en place de certaines opérations commerciales à l’instar des partenariats.Ils vont également les aider à préparer la documentation et les soutenir dans leurs efforts de gestion de risque.Si les avocats en droit immobilier commercial maintiennent une très grande prudence pour leurs clients, « il y a quand même des marqueurs économiques qui sont forts, on voit que le secteur de l’immobilier est extrêmement résilient », souligne Jenny Ross.« Ce qu'on voit aussi dans les dernières semaines, ce sont des transactions qui avaient été mises sur pause au cours de la dernière année, et qui reviennent ».Selon elle, il va probablement y avoir un retour ou une récupération de l'activité transactionnelle, dans la deuxième moitié de l'année.Au niveau des grandes tendances, Jenny Ross tient également à rappeler l’importance des enjeux ESG et de la transition énergétique. « C’est vraiment tout en haut de la liste de nos préoccupations ».Qu’en est-il de l'intérêt de la part des avocats juniors pour ce domaine de pratique ? Sur ce point, l’associée du cabinet Blakes se montre plutôt optimiste.« Historiquement, le droit immobilier n’était pas un domaine très attractif pour des jeunes avocats qui arrivaient en pratique privée. Mais de plus en plus, je pense qu'il y a définitivement un vrai intérêt ».