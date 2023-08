Valérie Couturier et Simon Granosik. Source: Bélanger Sauvé

« Bélanger Sauvé est heureux d’accueillir, au sein de son bureau de Montréal, deux nouveaux stagiaires en droit qui avaient su se démarquer lors de la Course aux stages 2022 », peut-on lire sur LinkedIn.etsont les nouveaux stagiaires du cabinet depuis le lundi 5 juin 2023.« Au cours des six prochains mois, les futurs juristes bénéficieront de l’expertise de nos associés et avocats et puiseront dans leurs apprentissages afin de développer leur expertise et compléter leur formation en droit », explique le cabinet sur son site web.Avant d’étudier le droit, Valérie Couturier a travaillé en administration publique et en implication sociale.En 2009, elle s’est lancée en politique municipale. Elle a été élue à titre de conseillère pour la Ville de L'Assomption. En 2015, elle est passée de la politique municipale à la politique fédérale. Elle a travaillé comme directrice de campagne électorale puis adjointe de député fédéral à la Chambre des communes.Elle a choisi de réaliser son stage en droit chez Bélanger Sauvé, un cabinet qui lui inspirait confiance.« J’ai eu un coup de cœur pour le cabinet lors de mes premières interactions avec l’équipe durant la Course aux stages, confie-t-elle. Je cherchais à intégrer un milieu de travail stimulant au sein duquel je pourrais me développer professionnellement dans une ambiance collaborative me permettant de construire des liens de confiance et d’appartenance avec mes pairs et c’est exactement ce que je retrouve chez Bélanger Sauvé », dit-elle.Valérie Couturier détient un certificat en gestion des services municipaux et un baccalauréat en droit de l’Université du Québec à Montréal.Avant de rejoindre Bélanger Sauvé, Simon Granosik a travaillé comme étudiant en droit chez SNC-Lavalin et comme stagiaire chez ADM Aéroports de Montréal.Lors de la Course aux stages, il se souvient d’avoir particulièrement apprécié son entrevue avec les avocats de Bélanger Sauvé qui lui paraissaient « chaleureux et accueillants ».« J’ai un grand intérêt pour le droit du travail ainsi que le litige. Ainsi, Bélanger Sauvé était le choix parfait pour moi. De plus, grâce au programme de stage du cabinet, qui permet de travailler dans plusieurs domaines d'expertise, j’aurai l’opportunité d’approfondir mes connaissances et de diversifier mes intérêts », explique-t-il.En dehors du droit, Simon Granosik est pianiste et comédien. Il parle couramment trois langues dont le français, l’anglais et le polonais. Il détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke.