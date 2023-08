Me Shahir Guindi, Me François Paradis, Me Jeremy Brisset, Me Marisa Corona et Me Alain Fournier. Source: Osler

Me Aniko Pelland, Me Olivier Elmoznino, l’étudiant en droit Chrystophe Simard, Me Eric Lévesque, Me Nicholas Blach, Me Stuart Carruthers, Me Charif El-Khouri et Stéphanie Lapierre. Sources: Stikeman et LinkedIn

Le fournisseur montréalais de services numériques en santé Dialogue a accepté l’offre d’achat de l’assureur Sun Life.Dialogue apporte un accès numérique à des soins de santé et à des services de mieux-être à 2,8 millions de membres de 50 organisations au Canada.La Financière Sun Life débourse 5,15 $ par action, ce qui valorise l’entreprise à 365 millions de dollars après dilution. L’assureur débourse 277 millions de dollars, puisqu’il détenait déjà 22,6 % de Dialogue. La prime s’élève à 43 % par rapport à la valeur de l’action observée la veille de l’annonce.Ce prix demeure éloigné de la valeur de l’action à son introduction en bourse. Au printemps 2021, le cours s’affichait à proximité de 17 $.Plusieurs investisseurs précoces doivent être déçus…La proposition d’achat prévoit que Dialogue restera une entité indépendante de Sun Life, et qu’elle conservera son siège à Montréal. La haute direction demeurera actionnaire minoritaire de l’entreprise à l’issue de la transaction qui devrait être clôturée d’ici la fin de l’année.Dialogue a été conseillé par une équipe du cabinet Osler, Hoskin & Harcourt, composée de Me, Me, Me, Meet MeLes porteurs d’actions de roulement ont reçu les conseils juridiques de l’équipe de Stikeman Elliott, dans laquelle figuraient Me, Meet l’étudiant en droit(fusions et acquisitions, marchés des capitaux), Meet Me(fiscalité), Me(réglementation), Me(emploi) etQuant à Sun Life, c’est le cabinet Torys qui a conseillé juridiquement l’assureur.Dialogue pourrait s’appuyer sur Sun Life pour se déployer à l’international. L’assureur a déjà inclus les prestations de la plateforme numérique dans des services commercialisés aux États-Unis.« Il s'agit d'une étape naturelle dans la relation qu'entretient Sun Life avec Dialogue, puisque nous avons d'abord investi dans la Société en 2020 et que nous avons par la suite élargi notre relation en tant qu'actionnaire et partenaire important », explique Jacques Goulet, président de Sun Life du Canada. « Sun Life a une grande estime pour l'organisation exceptionnelle que l'équipe de Dialogue a mise en place. Nous sommes ravis de travailler aux côtés de ses employés pour poursuivre l'expansion de la Société. »