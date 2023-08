Me Camille Côté. Source: LinkedIn

Dans une publication sur LinkedIn, Me Olga Farman de Norton Rose Fulbright à Québec félicite la nouvelle avocate Me, qui a intégré le groupe de droit des affaires du cabinet. Elle évoque son « indéniable talent ». La Barreau 2018 a travaillé plus de sept ans chez Lavery, au départ comme stagiaire.NRF précise qu’elle pratique dans le groupe de droit des affaires avec une concentration en droit corporatif. Elle assiste et conseille des entreprises privées de secteurs très variés, leurs dirigeants, administrateurs et actionnaires, ainsi que des acteurs institutionnels.« Mme Côté se concentre sur les fusions et acquisitions, les réorganisations d'entreprises et d'autres opérations commerciales stratégiques. Elle participe également à la rédaction de diverses ententes contractuelles et à la mise en place de financements », peut-on lire.Elle est diplômée de l’Université de Montréal.