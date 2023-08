Fanie Pelletier. Source: LinkedIn

Depuis plusieurs années, le Barreau du Québec réalise des travaux et des projets en matière d’équité et de diversité.Le Plan de 2023 contient vingt et une actions pour lesquelles des indicateurs et des échéanciers ont été définis.Tous les processus du Barreau sont concernés, « que l’on parle de la gouvernance, du processus d’accès à la profession, des ressources humaines, des communications, du processus de contrôle de la profession ou de toute notre prestation de services aux membres et au public », souligne, conseillère à l’équité au Barreau du Québec.Parmi les premières mesures de ce plan 2023 figure l’intégration de la mesure de la diversité ethnoculturelle dans le processus du Service des ressources humaines du Barreau du Québec.L’intégration d’une analyse d’impact en matière d’équité dans les processus de gouvernance du Barreau est aussi prévue en vue de renforcer le processus d’analyse d’impact au Conseil d’administration.« Nous avons déjà plusieurs outils à la disposition des membres, mais il reste à en faire la promotion pour une meilleure utilisation et éventuellement une évaluation juste des ressources et des programmes pour ajuster le tir », note Fanie Pelletier.