Me Salim Ben Abdessalem. Source: LinkedIn

rejoint le cabinet Lavery à titre de parajuriste en droit corporatif et valeurs mobilières.« Une aventure enrichissante, stimulante et pleine de défis s'annonce et j'ai hâte de la commencer », a déclaré avec enthousiasme la nouvelle recrue sur LinkedIn.Avant de rejoindre Lavery, Salim Ben Abdessalem était administrateur des baux pour l’agence immobilière montréalaise Match.Il a également travaillé en tant qu’avocat collaborateur pour le cabinet français Gide Loyrette Nouel dans les bureaux basés à Tunis ainsi que pour le cabinet tunisien Avocats Tunisiens Réunis.Ces différentes expériences en cabinet lui ont permis de contribuer à la résolution de contentieux en matière civile et commerciale. Le nouveau parajuriste de Lavery a également participé à plusieurs opérations de fusions et acquisitions.Il est diplômé d’un Master en Droit et économie de l'entreprise pharmaceutique, médicale et dentaire de l’Université de Lorraine en France.