Dominique Tardif. Sources: Sites web de ZSA et des Prix des conseillers juridiques du Québec

Prix mérite de carrière

Prix chef des affaires juridiques de l’année

Prix excellence en affaires

Prix conseiller juridique, service juridique de petite ou moyenne taille

Prix conseiller juridique d’avenir

La 10ᵉ édition des Prix des conseillers juridiques du Québec, organisée par la firme de recrutement ZSA, aura lieu à Montréal le 21 novembre prochain, à l’Hôtel l’OMNI. Vous avez jusqu’au 8 septembre prochain pour inscrire l’un de vos avocats d’entreprise ou clients qui méritent de se faire connaître pour leur travail.Cet événement qui a la forme d’un gala permet de mettre en lumière ceux qui se démarquent dans la communauté des avocats d’entreprise du Québec.« Ce sera l’occasion de sortir votre tuxedo, votre robe et vos paillettes pour célébrer tous les finalistes et les gagnants. Ce prix fait une véritable différence dans la vie des avocats et ils sont toujours reconnaissants d’être nominés », mentionne Me, directrice du bureau de Montréal de ZSA.Pour cette nouvelle édition, environ 500 personnes seront attendues.« À chaque édition, nous sommes à guichets fermés. L’événement est tellement populaire que nous devons parfois refuser des gens par manque d’espace », soutient Me Tardif.Cette année, il sera possible d’inscrire les avocats dans cinq catégories :Les organisateurs sont sur le point de finaliser le jury. Il sera composé de grosses pointures en droit. Ils devront se pencher sur toutes les candidatures pour ensuite procéder à un vote secret.« Je demande à tous les dirigeants d'affaires qui ont des avocats exceptionnels dans leur équipe et aux cabinets de dire bravo à un de leurs clients qui se démarque du lot. Ça ne prend pas beaucoup de temps et ça fait la différence dans la carrière d’une personne », rappelle Me Tardif.