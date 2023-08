Mes Emma-Sophie Hall, François Pariseau et Noémie Rochette. Source: Lavery

Le 31 juillet, Lavery a annoncé l’arrivée de trois nouveaux collaborateurs à Montréal, à savoir MesetEmma-Sophie Hall effectue pour sa part un retour au sein du groupe Droit du travail et de l’emploi du cabinet. Elle travaillait depuis un an au Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys comme avocate coordonnatrice au secteur des relations de travail mais avait déjà effectué plus de quatre ans chez Lavery, comme étudiante, stagiaire puis avocate.Lavery précise qu’elle accompagne des employeurs dans tous les domaines relatifs au droit du travail et de l’emploi, notamment en matière de normes d’emploi, pour la révision des contrats de travail et des politiques d’entreprises.À noter que Me Hall, Barreau 2020, est par ailleurs médiatrice accréditée par le Barreau du Québec en matière civile, commerciale et du travail.François Pariseau intègre le groupe de droit administratif. Lavery indique que sa pratique est surtout axée sur le droit administratif et constitutionnel et se focalise dans plusieurs domaines spécialisés, comme l’accès à l’information, la protection de la vie privée et le droit professionnel et disciplinaire.Cela faisait plus de deux ans que le Barreau 2021 était avocat-recherchiste à la Cour d’appel du Québec. Lavery explique que Me Pariseau « représente et conseille sur une base régulière des sociétés publiques et privées, notamment des ordres professionnels et des organismes publics, à l'égard de questions concernant le litige en droit administratif, le droit constitutionnel, la révision judiciaire et les injonctions ».Noémie Rochette rejoint quant à elle le groupe Droit des affaires, et plus particulièrement l’équipe de droit fiscal. Barreau 2021, sa pratique porte sur tous les aspects du droit fiscal, précise son cabinet, notamment la planification fiscale des réorganisations corporatives, la planification successorale et le litige fiscal.« C'est avec grand enthousiasme que j'ai choisi de me joindre à Lavery, une organisation de renom où la culture d'entreprise valorise l'excellence et l'épanouissement professionnel. J'ai été convaincue par une équipe conviviale et passionnée qui gère des mandats diversifiés de grande envergure tout en encadrant le développement des jeunes avocats », a-t-elle indiqué par voie de communiqué.Noémie Rochette a notamment été avocate plaidante pour Revenu Québec.