Mes Michael E. Vathilakis et Karim Renno. Source: Renno Vathilakis

Me Joey Zukran. Source: LPC Avocat

Cette demande d’action collective a été intentée le 26 juillet dernier par un nommé, un consommateur ayant acheté de la viande chez l’un des défendeurs tels que Loblaw, Maple Leaf, Métro, Wal-Mart et George Weston.Dans un récent article du Journal de Montréal, on y apprend que la hausse de prix de certains produits d’épicerie comme la viande sont incompatibles avec l’IPC canadien.De plus, dans un échange courriel datant de 2007, le président de Maple Leaf Foods,, mentionne à l’ancien vice-président de Métro en Ontario,, que l’augmentation du prix du pain et de la viande « est une stratégie acceptable ».Ainsi, le « cartel de la viande » affecterait toutes les personnes physiques et morales au Canada qui ont acheté depuis 2001 de la viande. Cela représenterait une industrie de plusieurs milliards de dollars.Les défendeurs se seraient donc livrés à des « activités interdites » en vertu des règles du droit civil québécois, ainsi qu'en vertu des articles 45 et 46 de la Loi sur la concurrence, qui interdit les ententes entre deux ou plusieurs personnes visant à empêcher ou à diminuer indûment la concurrence ou à augmenter déraisonnablement le prix d'un produit.Les avocats représentant Elias et le groupe sont Mesetdu cabinet Renno Vathilakis ainsi que Medu cabinet LPC Avocats.Le groupe de cette action collective représente :« Toute personne, entité, partenariat ou organisation résidant au Québec et ayant acheté au moins un produit inclus dans la catégorie "viande" produit, fourni ou vendu par l'un des défendeurs ».Le requérant réclame aux défendeurs de payer aux membres du groupe un montant égal à la somme des revenus gagnés par le prix de vente des produits de viande au Canada en plus d’un montant à déterminer à titre de dommages punitifs.