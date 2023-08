Me Thomas Roussy. Source: LinkedIn

Mea récemment annoncé son arrivée chez PFD Avocats, à Saint-Jérôme. Il se spécialise en litige civil et commercial, en litige d'assurance, ainsi qu'en droit municipal. Son cabinet le décrit comme étant rigoureux et tenace de nature.« Il représente ses clients à toutes les étapes de leurs dossiers litigieux depuis qu'il a été assermenté en 2020 », peut-on lire. Il plaide régulièrement devant la Cour du Québec, la Cour supérieure et divers tribunaux administratifs. Il travaillait auparavant chez Ratelle.Me Roussy détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke et son cabinet précise qu’il a été inscrit sur la liste du doyen en raison de l’excellence de ses résultats académiques.Féru de sport, il siège actuellement sur le conseil d'administration de l'Association de Hockey Mineur de Joliette/Crabtree, est-il aussi souligné à son sujet.