De gauche à droite: Frédéric Nadeau, François-Xavier Nadeau et Julie Normand. Source: courtoisie

François-Xavier Nadeau. Source: LinkedIn

Julie Normand. Source: LinkedIn

Mevient d’une famille d’avocats. Son grand-père, son père et sa mère ont tous choisi de faire carrière dans le droit.a rencontré le père de François-Xavier Nadeau, Me, alors qu’elle était étudiante en droit à l’Université d’Ottawa.« Ce qui m’a attiré dans le droit, c’est tout l’aspect pédagogique. J’aime le fait de prendre l’information, la simplifier et la vulgariser », mentionne-t-elle.Me Normand est aujourd’hui avocate-entrepreneure chez Delegatus. « J’ai débuté ma carrière en litige pour ensuite faire le saut en contentieux. J’ai rapidement eu la piqûre pour la gestion et l’administration. J’adore mon rôle au sein de Delegatus puisque c’est à mi-chemin entre la gestion et le droit », ajoute-t-elle.Les parents de François-Xavier Nadeau n’ont jamais voulu le pousser à devenir avocat.« J’ai seulement su que je voulais étudier en droit à la fin de mon cégep. Durant mon secondaire, mes parents m’ont beaucoup aidé à me préparer pour des examens et pour étudier efficacement. Ça m’a beaucoup servi pendant mon baccalauréat », dit-il.Selon Julie Normand, son fils a toujours été très autonome durant ses études en droit.« Il a choisi d’étudier à Sherbrooke. Nous étions un peu loin pour l’aider. Il a donc toujours été très autonome, surtout pendant la pandémie. Nous ne l’avons jamais poussé à devenir avocat. On voulait tout simplement qu’il fasse quelque chose qu’il aime, qui le rende heureux », pointe Me Normand.François-Xavier Nadeau travaille aujourd’hui comme avocat en droit du travail chez Melançon Marceau Grenier Cohen. Son grand-père, Me, et son père, travaillent aussi en droit du travail au sein du cabinet RBD avocats.« C’est seulement durant mon stage que j’ai développé un intérêt pour le droit du travail. C’est une question de hasard que j’ai choisi de pratiquer dans le même domaine que mon grand-père ou mon père », explique François-Xavier Nadeau.L’idée d’ouvrir un cabinet familial n’est pas passée par la tête des Nadeau.« Je n’ai pas envie de travailler dans un cabinet où l’on croit que je suis avantagé parce que je fais partie de la famille. J’ai envie de faire mes propres affaires, de voler de mes propres ailes », conclut François-Xavier Nadeau.