Me Nicolas Séguin. Source: Dentons

Me Marie-Philippe Beauvais. Source: Dunton Rainville

Me Meryem Moumen. Source: LinkedIn

Kim Godbout. Source: McCarthy Tétrault

Droit-Inc vous résume les dernières acquisitions d’avocats récemment assermentés dans les cabinets québécois.Après y avoir effectué son stage, Medevient avocat chez Dentons.« Je suis heureux d'annoncer que je suis maintenant officiellement avocat ! Je pratiquerai en droit du travail et de l'emploi dans la super équipe de Dentons », dit-il sur LinkedIn.Avant de rejoindre le cabinet, Me Séguin a travaillé comme professeur de tennis puis comme agent d'indemnisation à la CNESST.Durant ses études, il s’est impliqué au Comité des débats de la Faculté de droit de l'Université de Montréal ainsi qu’à Étudiant(e)s pro bono du Canada en tant que bénévole.Il détient un baccalauréat en science politique de l’Université du Québec à Montréal ainsi qu’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.Mese joint à l’équipe de droit bancaire de Dunton Rainville après y avoir complété son stage professionnel ainsi qu’un stage coopératif à l’hiver 2021. Elle axe sa pratique sur le droit bancaire et le litige civil et commercial.Avant de rejoindre le cabinet, Me Beauvais a travaillé comme stagiaire chez VIA Rail Canada puis comme gestionnaire des dossiers invalidité chez Sun Life.Durant ses études, elle s’est impliquée bénévolement en offrant des services de tutorat pour le Centre d’entraide de la Faculté de droit tout en jouant au soccer dans circuit universitaire pour le Vert et Or.La nouvelle avocate détient un baccalauréat en droit ainsi qu’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Sherbrooke.Mepasse de stagiaire à avocate chez Ivanhoé Cambridge.« C’est tout un parcours qui commence pour moi aujourd’hui. Officiellement maître, et très honorée de l’être », mentionne-t-elle sur LinkedIn,L’avocate se dit passionnée par le droit des affaires et la négociation. « Je suis de ceux qui croient que le monde des affaires et de la justice sociale peuvent se rejoindre et profiter l’un de l’autre », dit-elle.Avant de rejoindre Ivanhoé Cambridge, Me Moumen a travaillé comme stagiaire à la Cour supérieure, comme bénévole à la Clinique juridique du Grand Montréal et comme conseillère en prévention de la fraude chez Desjardins.Elle détient un baccalauréat en droit de l’Université du Québec à Montréal et parle le français, l’anglais et l’arabe.Avant de devenir avocate chez McCarthy Tétrault,a été étudiante en droit puis stagiaire.« Maintenant officiellement avocate. Très fière de continuer ce beau parcours au sein de l’équipe de droit des affaires au bureau de Québec de McCarthy Tétrault », annonce-t-elle sur LinkedIn.Avant de travailler chez McCarthy, Me Godbout a travaillé comme étudiante en droit au Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité Sociale en plus d’avoir été auxiliaire de recherche et d’enseignement à l’Université Laval.Durant ses études, elle a été vice-présidente aux communications d’Avocats sans frontières et vice–présidente aux finances pour Étudiant(e)s pro bono du Canada.Elle est actuellement ambassadrice de l’Association Espoir des Jeunes du Nahouri visant à faciliter l’accès à l’éducation au Burkina Faso.Kim Godbout détient un diplôme de techniques juridiques du Cégep Garneau, un baccalauréat en droit de l’Université Laval et un Juris Doctor de l’Université de Sherbrooke.