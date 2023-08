Me Wafa Ouafi. Source: LinkedIn

Merejoint l’équipe du droit de la famille et des successions de Deveau Avocats au sein du groupe litige civil du cabinet. Elle était auparavant stagiaire en droit chez Devichy Avocats. Elle a au départ étudié le droit et exercé sa profession en Algérie, son pays natal.Elle a complété son diplôme en droit par équivalence à l’Université de Montréal avant d’intégrer l’École du Barreau, et a été admise au Barreau du Québec en mars 2023.Son cabinet précise qu’elle intervient en matière de négociation et de représentation devant les tribunaux notamment devant la Cour supérieure et la Cour du Québec dans le cadre de litiges familiaux et matrimoniaux, de divorces contestés, de divorces à l’amiable, de séparations entre conjoints de fait…Mais aussi en ce qui concerne le partage des biens du patrimoine familial, la garde d’enfant, les ordonnances de sauvegarde, la pension alimentaire entre époux, la pension alimentaire pour enfants, l’annulation ou la modification de pension alimentaire…« En matière de droit des successions, Me Ouafi accompagne ses clients pour la vérification et contestation de testament, de décès sans testament, de détermination des héritiers, de désignation et devoir du liquidateur, de règlement d’une succession et de litige successoral », écrit Deveau Avocats.Elle se consacre par ailleurs « à la représentation et au conseil des clients, particuliers et entreprises, pour des problèmes juridiques nécessitant l’application du Code civil, particulièrement les droits des contrats (droit des obligations, responsabilité civile), l’indemnisation des préjudices, le droit des biens, le bail d’habitation, etc ».