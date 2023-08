La juge Traci Soderstrom. Source: Youtube

Une juge de l’Oklahoma,, a été accusée d’avoir regardé les médias sociaux sur son cellulaire, d’avoir envoyé des messages textes et d’écouter des « GIF » durant un procès le mois dernier, selon le New York Post.Dans une vidéo de surveillance, on aperçoit la juge en train d’utiliser son cellulaire pendant le témoignage d’une mère en larmes, qui a perdu son fils de deux ans.À un moment dans la vidéo,, la femme qui témoigne, prend un mouchoir en papier pour essuyer ses larmes. La juge jette alors un coup d'œil sur elle, puis se replonge dans son téléphone pour répondre à un texto.En juin dernier, Soderstrom a ordonné aux jurés d'éteindre leurs appareils électroniques afin qu'ils puissent se concentrer sur les preuves présentées au cours de l'audience.Le Conseil des plaintes judiciaires de l'Oklahoma a ouvert une enquête sur les actions de M. Soderstrom après avoir reçu la vidéo du bureau du shérif du comté de Lincoln.