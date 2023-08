Rob Walton. Source: Fondation Walton

Si vous voulez devenir la plus grande fortune mondiale, ce n’est peut-être pas comme avocat que vous y parviendrez…C’est la conclusion qu’on peut tirer du classement des plus grandes fortunes publié par Forbes.Les trois individus les plus riches du monde ne sont pas issus du monde du droit. Ni, premier avec 241 milliards $ US), ni(227 milliards $US), ni(troisième avec 156 milliards $US) n’ont fait des études de droit.Il faut descendre à la 18ᵉ place pour trouver le premier avocat… et il ne doit pas sa fortune à son succès comme avocat.L’avocat le plus riche du monde est, qui détient un juris doctor de l’Université Columbia. Une fois assermenté, l’avocat rejoint le cabinet Conner & Winters, à Tulsa, en Oklahoma à la fin des années 1960.Parmi les clients du cabinet figurait l’entreprise Walmart. Était-ce une coïncidence ? Toujours est-il que Rob Walton n’est autre que le fils aîné du fondateur de Walmart,Après quelques années d’exercice, Rob Walton a rejoint l’entreprise familiale, qu’il a fait profiter de son expertise juridique.Rob Walton est devenu le président de Walmart en 1992, au décès de son père. Il a occupé cette fonction jusqu’en 2015.Comme sa sœur Alice et ses frères John et Jim, Rob Walton a reçu une fortune en héritant du patrimoine familial, composé d’une forte minorité du capital de Walmart. Ce sont avant tout ces capitaux qui le placent aujourd’hui parmi les vingt plus grandes fortunes du monde, plutôt que sa rémunération de juriste.Aujourd’hui, Rob Walton est l’avocat le plus riche du monde, avec une fortune de 64,7 milliards $US.Pas mal ? Oui, mais Rob Walton se classe juste une place derrière son frère, 17ᵉ au classement des plus grandes fortunes mondiales, qui possède quant à lui 66 milliards $US. Celui qui est le plus riche de la famille Walton a préféré suivre une carrière dans le marketing et les finances.