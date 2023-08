Mes Victoria Salomée Cormier et Melric Simard. Source: LinkedIn

Après avoir complété leur stage du Barreau, deux jeunes avocats récemment assermentés, Meset, rejoignent les rangs de DS Avocats.« Nous sommes fiers de compter parmi nous ces talents qui se démarquent par la qualité de leur travail, leur aspiration à l’excellence et leur esprit d’équipe. Soyez les bienvenus! », mentionne DS Avocats sur LinkedIn.Victoria Salomé est avocate dans le groupe litige du cabinet. « Je suis choyée de débuter ma carrière en retrouvant la belle équipe de DS ! », dit-elle sur LinkedIn.Avant de travailler au sein du cabinet, Me Cormier a travaillé comme assistante de recherche au Bureau d’assistance juridique internationale.Durant ses études, elle s’est impliquée comme mentor étudiante puis comme responsable aux organismes au sein du Comité accès à la justice de son université. Elle a aussi été bénévole dans une bibliothèque municipale au Brésil.Victoria Salomée Cormier détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke.Melric Simard est avocat en droit des affaires et en litige commercial. Avant de rejoindre DS, il a travaillé comme auxiliaire de recherche à l’Université de Sherbrooke.Durant ses études, il s’est impliqué en tant que livreur auprès de la banque alimentaire Memphrémagog en plus d’avoir fait du tutorat spécialisé en preuve civile et en droit.Me Simard détient un baccalauréat en droit ainsi qu’un Juris Doctor de l’Université de Sherbrooke.