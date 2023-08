Mes Antonella Penta, André Dufour, Yaniv Saragosti et Valérie Olivier. Sources: Fasken et BLG

Le Groupe Artelia poursuit sa croissance en acquérant l’un des plus grands acteurs en ingénierie au Québec, FNX-INNOV.Ayant connu l'une des plus importantes croissances au Québec et au Canada au sein des entreprises d'ingénierie, FNX-INNOV a suscité un fort intérêt auprès du Groupe Artelia. Avec cette transaction, ils souhaitent développer davantage leurs services en Amérique du Nord.Ensemble, Artelia et FNX-INNOV représentent plus de 8500 employés dans le monde pour accompagner leurs clients dans tous leurs projets de développement et de transformation écologique et numérique. Ils ont un chiffre d’affaires dépassant 1,3 milliard de dollars.Pour FNX-INNOV, rejoindre ce groupe international constitue « une véritable opportunité de développement vers des activités et des marchés nouveaux, profitant de l'expertise multidisciplinaire complémentaire d'Artelia et de sa présence dans plus de 40 pays ».« Nous avons connu ces dernières années une croissance particulièrement dynamique au Québec, ce qui a conduit Artelia, l'une des plus importantes entreprises d'ingénierie européennes, à nous choisir pour devenir sa plateforme de développement en Amérique du Nord. C'est une grande fierté pour nous », affirme, chef de la direction de FNX-INNOV.Dans cette transaction, l’avocat représentant FNX INNO est Mede chez Fasken.Les avocats représentant le Groupe Artelia sont Mesetde chez Borden Ladner Gervais.