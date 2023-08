Mes Laurie-Ann Laveau et Sarah Campeau. Source: Stein Monast

Mesetse joignent au cabinet Stein Monast après y avoir terminé leur stage de formation professionnelle de l’École du Barreau.La jeune assermentée se joint à l’équipe du litige civil et commercial.Au cours des dernières années, Me Laurie-Ann Laveau s’est impliquée à l’égard de plusieurs enjeux juridiques auprès d'une communauté autochtone en plus d’occuper le poste de vice-présidente aux affaires académiques de l’Association des étudiants et étudiantes en droit de l’Université Laval.Elle a également obtenu le prix du meilleur mémoire appelant au cours de l’édition 2022 de la Coupe de la doyenne, un concours de plaidoirie organisé par sa faculté.Me Laurie-Ann Laveau est détentrice d’un baccalauréat en droit de l’Université Laval.Me Sarah Campeau-Lortie rejoint, quant à elle, le secteur droit du travail et de l’emploi.Elle avait auparavant complété un stage auprès du Directeur des poursuites criminelles et pénales.Lors de son parcours à l’Université Laval, elle a été inscrite au Tableau d’honneur de la Faculté de droit grâce à ses résultats académiques.La jeune avocate a également été membre du comité juridique de l’A-Droit, un organisme communautaire qui accompagne des individus vivant des difficultés, dans la défense de leurs droits.Me Sarah Campeau-Lortie a été diplômée en droit de l’Université Laval.