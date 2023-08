Me Brian Cayouette et Me Christelle Leblanc. Source: Cain Lamarre

Le cabinet Cain Lamarre annonce l’arrivée de Me, expert en droit des affaires et Me, experte en droit du travail et de l’emploi. Ils se joignent tous les deux à l’équipe en tant qu’associés.Brian Cayouette est avocat en droit des affaires. Il s’intéresse également au droit du sport.« J’ai le plaisir de vous annoncer que j’occupe désormais le poste d’avocat associé chez Cain Lamarre », a-t-il annoncé sur LinkedIn.Son arrivée au sein du cabinet a fait le bonheur de plusieurs personnes.« Bienvenue dans l’équipe! »« Bonne chance pour la suite ! »« Bienvenue dans notre belle famille ! »Avant de rejoindre Cain Lamarre, il a travaillé chez Heenan Blaikie, Vigi services juridiques et GBV Avocats pendant plus de huit ans.Le Barreau 2013 détient un baccalauréat en droit de l’Université d’Ottawa.Christelle Leblanc se spécialise en droit du travail et en santé et sécurité du travail.Dans sa pratique, elle se concentre principalement sur les questions relatives à l'application et l’interprétation de conventions collectives, l'arbitrage de griefs, les contrats individuels et collectifs de travail, les normes du travail, le harcèlement psychologique, les cessations d'emploi et les lésions professionnelles.Avant de rejoindre Cain Lamarre, elle a travaillé comme stagiaire au Ministère de la Justice et chez Waterville. Elle a également été avocate pour Hackett Campbell Bouchard puis pour Fasken pendant six ans.« On m’a présenté l’opportunité de joindre la plus grosse équipe en droit du travail à Québec. Je rejoins un cabinet très centré sur l’humain et sur la bienveillance. J’avais également l’opportunité de retrouver plusieurs anciens collègues de travail. C’est ce qui a guidé mon choix », dit-elle.La Barreau 2008 détient un baccalauréat en droit ainsi qu’une maîtrise en administration des affaires à l’Université de Sherbrooke.