Me Cindy Gabriel. Source: LinkedIn

« Bientôt des notaires juges ! Il était plus que temps que cela change dans notre société de bijuridisme et de bilinguisme! » écrit Me, notaire et conseillère juridique, sur LinkedIn.« J'ai toujours été d'avis que les notaires, par leur obligation d'impartialité, entre autres, étaient très bien outillés comme juristes pour être juges! », ajoute la notaire.Elle dit ainsi « bravo » au Projet de loi 8 du ministre Simon Jolin-Barrette « qui modifie la Loi sur les tribunaux judiciaires pour permettre aux notaires ayant plus de 10 ans d'expérience de devenir juges ». « Les mêmes critères que pour les avocats ».Dans une entrevue accordée récemment à Droit-Inc, Me, qui a fondé l’Union des notaires du Québec, avait d’ailleurs lui aussi souligné cette obligation d’impartialité. « Lorsque le ministre Jolin-Barrette a ouvert la porte à la magistrature aux notaires, justement ce caractère d’impartialité était très important, et on l’a déjà », a-t-il notamment indiqué.Ce dernier estime plus globalement que la profession de notaire mériterait d’être rehaussée dans la province, et que les notaires gagneraient à faire valoir leur importance et leur valeur ajoutée aux transactions…