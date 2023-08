Me Aurélie Dubé-Lavoie. Source: LinkedIn

était sur le point d’être assermentée au Palais de justice de Montréal quand son cabinet, Tremblay Parent avocats & avocates, a fait part sur LinkedIn de sa nomination imminente comme avocate en son sein. Il s’agissait de la toute première stagiaire du cabinet.« Toute notre équipe est très heureuse qu'Aurélie ait accepté de demeurer parmi nous à titre d'avocate. Félicitations Aurélie. Nous sommes toutes et tous persuadé(e)s que tu seras une avocate exceptionnelle », écrit son cabinet sur LinkedIn.« Elle accompagne les avocats et les avocates de notre équipe au quotidien dans la rédaction et la recherche, que ce soit en matière de santé et sécurité au travail, de rapports individuels ou collectifs de travail ou encore d’enquêtes », souligne Tremblay Parent avocats & avocates.Elle est diplômée de l’Université Laval où, en plus de son baccalauréat en droit, elle a obtenu un certificat en criminologie. Son cabinet rappelle qu’il s’agit d’une athlète accomplie qui a fait partie des équipes de cross-country et d’athlétisme du Rouge et Or de l’Université Laval.La médaillée d’or aux Jeux du Canada en 2017 a choisi de compléter, à l’automne 2022, son parcours de l’École du Barreau au sein de la cohorte du Projet Pilote du nouveau programme de formation professionnelle. « Celui-ci met l’emphase sur la responsabilisation et l’autonomie des élèves, notamment en intégrant un apprentissage expérientiel », rappelle le cabinet.« Il y a un an presque jour pour jour, je revenais m’installer au Québec, avec dans la tête l’objectif de réaliser ce rêve de longue date, écrit-elle sur LinkedIn. Je me lançais alors un immense défi : déménagement dans une nouvelle ville, retour aux études à temps plein après une année d’absence des bancs d’école, et officieusement, retraite du sport de haut niveau. Ce fut une année haute en émotions sur plusieurs plans, mais tellement gratifiante lorsque je regarde aujourd’hui tout le chemin parcouru. »