Me Constantinos Ragas. Source: Fasken

Certains cabinets proposent des services aux entreprises émergentes à forte croissance dans les secteurs technologiques, leurs investisseurs et leurs acquéreurs. C’est par exemple le cas de Fasken.Selon le cabinet, le groupe Technologies émergentes a conseillé au cours de la dernière année plus de 180 opérations de financement par capital de risque et de fusions et acquisitions technologiques, dont la valeur totale s’élève à plus de 13,5 milliards de dollars.Les clients, au Canada et en dehors, sont par exemple actifs dans le domaine des technologies médicales, des biotechnologies, des technologies propres, des technologies financières, des technologies agricoles, des chaînes de blocs et de la cryptomonnaie, de la robotique, de l’intelligence artificielle, des appareils connectés et de la 5G, ainsi que de l’informatique quantique, précise Fasken.Droit-Inc a souhaité savoir ce qui bougeait dans ce domaine pour les avocats, auprès de Medu bureau de Montréal, co-leader du groupe.Comme co-chef du groupe, j’ai des obligations administratives pour gérer l’équipe à travers le Québec, ce que je fais avec mon co-chef. Mais au-delà de cela, ma pratique est une pratique de financements et de fusions-acquisitions. Il faut s’assurer que les sociétés sont financées pour arriver à une position où elles peuvent être vendues. C’est vraiment du travail corpo.L’équipe au sens large fait essentiellement de l’accompagnement d’entreprises en démarrage à travers les différentes phases du cycle de vie. Notre approche par le passé a été vraiment une approche standardisée pour toutes les compagnies. Ça fonctionnait très bien pendant des années parce que le marché de l’écosystème ici à Montréal était relativement jeune.Si on pense à la période aux alentours de 2013-2014, quelques années après la récession, où il y a eu une explosion d’incorporations d’entreprises qui ont démarré, c’est là que l’écosystème a vraiment commencé à se développer. L’approche qu’on avait comme cabinet était standardisée car c’est une pratique où il faut penser non seulement au volume de clients, mais aussi à l’efficacité, compte-tenu du volume.Le marché a évolué depuis. Aujourd’hui, on a un écosystème qui est quand même sophistiqué. Avec des entrepreneurs qui ont démarré des entreprises, qui ont vendu, qui en sont à leur 2e voire à leur 3e compagnie… Un univers d’investisseurs beaucoup plus robuste, aussi.Je me suis dit que la première chose à faire était d’ajuster notre offre de services. C’est vraiment une approche d’accompagnement à travers les cycles de vie, pour les entreprises en démarrage.Le service qu’on va offrir à quelqu’un qui est en phase de scale-up, avec des financements importants, est complètement différent de ce qu’on va offrir à une compagnie en phase de MVP (Mimimum Viable Product). Il y a beaucoup moins de moyens financiers, chaque dollar dépensé compte pour beaucoup. L’accompagnement et la stratégie derrière l’accompagnement doivent évoluer.L’approche est maintenant évolutive selon la phase du cycle de vie de la société. L’accompagnement passe par différentes stratégies (...).Il y a parmi elles la question de la cybersécurité. Ces compagnies, peu importe leur nature, travaillent beaucoup avec des données, même si elles ne le réalisent pas nécessairement au début. Les données sont un actif important pour l’acheteur éventuel, c’est également un actif que la société peut parfois monnayer, mais qu’elle doit absolument protéger. Il y a des meilleures pratiques qu’il faut adopter et implanter dès le début.La dernière stratégie qu’on essaie d’implanter, c’est la gouvernance d’entreprise. La saine gouvernance va évoluer. (...) Une saine gouvernance du début est complètement différente d’une saine gouvernance vers la fin. On n’a pas besoin d’avoir une gouvernance trop lourde au début, c’est l’agilité qui compte. Plus on a une croissance importante, plus la discipline compte.Je dirais que non seulement, ça se développe de plus en plus, mais qu’aussi, les leçons ont été apprises par certains entrepreneurs, qui reviennent avec une 2e ou une 3e compagnie. Ces entrepreneurs ont vu des choses, ils savent qu’ils ne veulent pas répéter telle ou telle erreur.Ils sont mieux équipés aujourd’hui qu’ils ne l’étaient avant. C’est fantastique pour nous, les conseillers juridiques. Ça veut dire qu’on a un client qui est plus capable, qui est apte à utiliser les services juridiques de la bonne manière. Ça, c'est un enjeu, surtout quand on travaille avec des entreprises en démarrage.Je ne dirais pas que c’est la majorité des clients encore, et ça m’étonnerait que ça le devienne, mais ces entrepreneurs qui passent par le processus de démarrer une entreprise et de la vendre deviennent une partie de l’écosystème. Ils ont appris. Et les leçons sont communiquées à travers l’écosystème.C’est un écosystème fascinant, car il y a beaucoup d’entraide, beaucoup de partage de connaissances entre les fondateurs, les gens qui ont déjà vendu des entreprises, les investisseurs, les conseillers juridiques, les financiers, les comptables… Tout le monde est là pour aider à améliorer l’écosystème.C’est impressionnant de voir sur le marché ici à Montréal, à quel point ç'a évolué.Cela va sans dire, tout ce qui est intelligence artificielle, c’est partout. C’est immense. On ne pourra plus dire qu’on a une compagnie d’intelligence artificielle d’ici quelques années. Ce serait comme dire qu’on a une compagnie de téléphones. Ce n’est pas parce que tu as un téléphone cellulaire que tu as une compagnie de télécommunications.L’intelligence artificielle va devenir un élément tout comme n’importe quel autre aspect technologique… Il y a quand même la possibilité de faire de l’intelligence artificielle pure, de la recherche (...).D’autres secteurs qu’on voit, c’est tout ce qui est cleantech. C’est très populaire dans le sens social, mais également dans un sens financier, et de besoin de financer. Les besoins en cleantech sont souvent plus élevés, c’est pour ça qu’on voit des institutions gouvernementales très présentes dans le marché du cleantech.On voit une petite résurgence en biotech. Ça commence, lentement et tranquillement. Tout ce qui est technologie et santé, c’est quand même très important ici, au Québec de façon générale, mais à Montréal particulièrement.