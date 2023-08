Me, avocate au sein du cabinet Lavery, est engagée au titre d’ambassadrice pour le projet d’habitation La Maison Margot. Elle a ainsi grandement contribué à la récente campagne de collecte de fonds.La Maison Margot située à Sherbrooke, est une résidence sociale qui offre un logement et un milieu de vie supervisé à des femmes en difficulté ou en transition.Le Comité Santé Bien-Être du cabinet Cain Lamarre a récemment tenu un pique-nique au lac aux Castors pour l’équipe de Montréal.Le cabinet a récemment commandité et participé au Startupfest !« Notre équipe sur place a saisi l'occasion de rencontrer et de connecter avec des entrepreneurs passionnés, des leaders innovants de l'industrie et des investisseurs ambitieux, pour n'en nommer que quelques-uns », a déclaré le cabinet sur LinkedIn.