Me Stefan Fews. Source: LinkedIn

Osler accueille Meen tant que nouvel associé au sein de son groupe de droit immobilier du bureau de Montréal. Cela faisait bientôt onze ans qu’il travaillait pour Stikeman Elliott comme associé, plus précisément depuis novembre 2012 Avant Stikeman, Me Fews a été associé chez Davies, dès avril 2005. C’est chez McCarthy-Tétrault que l’avocat, Barreau 2001 et diplômé de McGill, a débuté sa carrière.« Stefan représente des fiducies de placement immobilier, des caisses de retraite et d’autres investisseurs institutionnels en matière de droit immobilier commercial, d’opérations de financement garanti et de coentreprises », écrit son nouveau cabinet.« Nous sommes heureux d’accueillir au sein de notre équipe Stefan dont l’expertise en droit immobilier commercial est inestimable, a déclaré par voie de communiqué Me, associée directrice du bureau de Montréal. Son impressionnante feuille de route dans tous les aspects des opérations immobilières complexes parle d’elle-même et enrichira considérablement l’offre de services du cabinet présentée à nos clients ayant des intérêts immobiliers au Québec et partout au Canada. »Osler rappelle qu’il possède une vaste expérience dans l’acquisition, le financement, la location et le développement de centres commerciaux, de tours de bureaux, de résidences pour aînés, d’hôtels et d’autres actifs immobiliers importants.Et qu’il représente régulièrement « des fiducies de placement immobilier, des caisses de retraite et d’autres investisseurs institutionnels dans la négociation et l’établissement de partenariats ainsi que la constitution de sociétés et d’autres entités commerciales dans le cadre d’opérations immobilières au Canada et à l’échelle internationale ».Parmi ses distinctions, en 2022, il a été reconnu comme « Avocat de l’année » à Montréal dans le domaine du droit immobilier par Best Lawyers in Canada.