Mes David Beaulieu et Iman Hachmi. Source: BCF

Mesetviennent de rejoindre le cabinet BCF après y avoir effectué leur stage du Barreau.Me David Beaulieu rejoint le groupe droit des affaires.« Je suis heureux de continuer mon parcours dans la merveilleuse équipe de BCF en tant qu'avocat ! Un sincère merci à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à cet accomplissement », a déclaré avec enthousiasme le jeune avocat sur LinkedIn.Il pratique principalement dans les domaines des fusions et acquisitions d’entreprises, des fonds d’investissement, des réorganisations d’entreprises et de la rédaction de contrats commerciaux.Durant ses études, Me David Beaulieu a travaillé pour la Clinique juridique itinérante. Le jeune assermenté a également été consultant en relations internationales pour Cigogne technologies.La nouvelle recrue de BCF est détenteur d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal. Il est aussi diplômé d’un baccalauréat en sciences politiques de l’Université de Sherbrooke.La jeune femme est avocate au sein de l'équipe droit du travail et de l'emploi.Dans le cadre de sa pratique, elle s’intéresse particulièrement aux litiges concernant la contestation liée à une fin d’emploi ou à l’obtention d’injonctions dans un contexte de non-concurrence ou de non-sollicitation.Lorsqu’elle était étudiante, Me Iman Hachmi a été auxiliaire de recherche. Elle a notamment travaillé sur un projet de recherche sur les modes de tenure des terres agricoles avec la professeureLa jeune assermentée a également été étudiante en droit au sein de l’entreprise VIA Rail Canada. Elle effectuait des recherches juridiques et rédigeait des notes de service.Me Iman Hachmi est diplômée en droit de l’Université de Sherbrooke.