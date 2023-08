Juges recherchés! Source: Shutterstock

Le ministre de la Justice,, est à la recherche de candidats à la fonction de juge de la Cour du Québec.L’appel concerne un poste pour lequel la personne siégera principalement à la Chambre criminelle et pénale mais aussi à la Chambre de la jeunesse et à la Chambre civile avec résidence à Baie-Comeau, deux postes pour lesquels les personnes siégeront à la Chambre criminelle et pénale avec résidence à Sherbrooke ainsi que deux postes pour lesquels les personnes siégeront à la Chambre criminelle et pénale avec résidence à Laval.Mais ce n’est pas tout. Les candidatures sont aussi ouvertes pour un poste pour lequel la personne siégera à la Chambre criminelle et pénale avec résidence à Trois-Rivières.L’appel concerne également un poste pour lequel la personne siégera à la Chambre criminelle et pénale, à la Chambre de la jeunesse et à la Chambre civile avec résidence à Val-d'Or, un poste pour lequel la personne siégera à la Chambre criminelle et pénale avec résidence à Gatineau et un poste pour lequel la personne siégera à la Chambre criminelle et pénale avec résidence à Québec.Enfin, huit postes sont à combler pour lesquels les personnes siégeront à la Chambre criminelle et pénale avec résidence à Montréal.Le ministère exige des candidats-avocats qui comptent « au moins » dix ans d’expérience.Les candidatures doivent être transmises au plus tard le 15 septembre 2023.Pour plus de détails sur les moyens de postuler, c’est ici