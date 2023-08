David C., Suzanne H. Pringle, Valérie Assouline, Stefania Chianetta, Jean-Pierre Arsenault, Claude Provencher et Alexandra M. Gaina. Source: LinkedIn

« Je ne fais pas confiance à l’École du Barreau pour nous évaluer », assure, étudiante en droit et auteure d’ une lettre d’opinion dans laquelle elle s’adresse directement à Me, directeur de l’École du Barreau du Québec.« Les taux de succès de votre nouveau programme, dont nous sommes les cobayes, sont faméliques, écrit-elle notamment. Les histoires qu’on entend sur le déroulement de ces examens, auxquelles vous nous avez laconiquement indiqué de ne pas nous fier dans une communication au début de l’été, n’ont rien pour nous rassurer. »Elle estime entre autres que les questions d’examen de l’École du Barreau ne visent pas à évaluer la compétence des étudiants à appliquer les règles de droit, mais à les piéger.Le moins que l’on puisse dire est que sa lettre fait réagir! Que ce soit au regard des commentaires sous le texte, publié par Droit-Inc, ou des échanges que l’on peut lire sur LinkedIn, l’unanimité est loin d’être au rendez-vous dans la communauté juridique., qui se présente comme adjoint juridique principal auprès de Me, et inscrit à l’École du Barreau, affirme sur LinkedIn partager totalement l’avis de l’étudiante. « Pas moi. Vraiment pas », lui répond en commentaire Me, avocate fondatrice du cabinet Pringle & Associés.En commentaire, Me, avocate chez SOS Avocats, se range du côté de Me Pringle. « Je suis assez surprise de ce lavage de linge sale en public! Nous avions aussi des tests difficiles dans notre temps et c’était normal. Je n’entends pas les médecins, comptables, dentistes se plaindre de la difficulté de leurs examens! Désolant tout simplement. »Même son de cloche du côté de Me, avocate, médiatrice et arbitre accréditée indépendante, qui réagit à cette publication ainsi : « Ça fera bientôt 26 ans, nous étions aussi les cobayes d’une réforme, nous avons étudié jour et nuit et fin de semaine, mis notre vie sur pause, nous avons réussi nos examens… ou pas, et si pas, nous les avons repris, et nous sommes passés à travers. »Elle ajoute que la pratique au quotidien est également difficile et que le fait que l’enseignement ou les méthodes de contrôle de l’École du Barreau soient plus ou moins adaptées a toujours été une réalité, mais tout de même un incontournable., qui se présente comme ancien juge administratif à la Commission des lésions professionnelles désormais retraité, se dit quant à lui tout à fait d’accord avec cette lettre, sur LinkedIn.« Il y a plusieurs décennies que la façon du Barreau de donner accès à la profession est contestée, écrit-il. Il serait peut-être temps de trouver une solution à cette contestation. Le Barreau ne peut déterminer à lui seul la solution. Les universités qui forment les futurs avocats devraient être mises à contribution. L’examen du Barreau est-il vraiment nécessaire? »Toujours sur le réseau social, Me, avocat, médiateur et arbitre en matières civiles et commerciales de chez Trudel Johnston & Lespérance, estime que le texte de cette opinion a l’avantage d’être clair et bien argumenté., secrétaire générale et directrice des affaires juridiques et de la commercialisation à la Bibliothèque et Archives nationales, répond à la publication de ce dernier en indiquant : « J’ai mal à ma profession quand je vois comment nous traitons la relève. Et à des jeunes qui ont dû faire une grande partie de leurs études en pleine pandémie. C’est honteux! »En partageant ce texte également publié dans La Presse, Me, avocate chez Gasco Goodhue St-Germain, indique, sur LinkedIn :« Un texte ‘dit’ bien fort, pour des pensées basses, toujours d’actualité — au moins depuis les 10 dernières années… Ceux qui me connaissent savent mon dévouement à l’école et les fruits récoltés jusqu’à la complétion du bac. Or, caché derrière le diplôme d’ordre professionnel accroché dans mon bureau, il y a un résultat peu impressionnant. Un résultat qui remet en question la confiance en soi accumulée pendant un long parcours scolaire. Confiance que ma pratique a su replanter dans mon esprit. »« Courage à tous les étudiants de l’École du Barreau, ajoute-t-elle. N’oubliez pas que ni le passage à l’École du Barreau, ni son examen (si éloigné de la réalité) ne vous définissent pas! »Sous le texte d’opinion publié par Droit-Inc, on peut lire plusieurs commentaires, sous pseudonymes, allant soit dans le sens de la lettre… soit pas vraiment.Parmi ceux-ci, on lit : « L'examen du Barreau est nécessaire, car les formations universitaires ne sont pas toutes égales. Ce serait incorrect de dire que toutes les facultés de droit au Québec sont du même calibre. L'école du Barreau assure un niveau de connaissance minimale afin de protéger le public.La profession d'avocat ce n'est pas fait pour tous. Le stress et la responsabilité sont prédominants et on ne devient pas avocat gratuitement. Je suis pour le maintien de l'examen et qu'il soit difficile est justifié. Le réussir n'est pas un droit, mais une récompense pour les efforts investis. (...) »Dans un autre commentaire, il est rappelé que « L'école du Barreau est un passage obligé. C'est normal que ce soit difficile. Le facteur stress et limite de temps font partie des épreuves. À vous de vous entraîner à les réussir. Arrêtez de vous plaindre de cette école. De plus, si vous pensez que l'école du Barreau est difficile, attendez d'être dans la pratique avec des cas ‘gris’ qui ne sont pas écrits dans les codes. Qu'allez-vous faire? Vous plaindre encore. »Ce à quoi quelqu’un répond : « Dans la vraie vie, on a plus de temps qu'à l'examen du Barreau (...). De plus, il ne s'agit pas d'examens par embuscade, truffés de pièges fatals. Ce n'est pas le jour du procès que vous apprenez ou découvrez des choses, tel que c'est le cas aux examens du Barreau. »« Bravo à cette étudiante qui dénonce haut et fort cette situation préoccupante qui perdure depuis déjà longtemps... », lit-on également.