Me Stéphanie Clément. Source: LinkedIn

Meen a fait l’annonce sur LinkedIn, elle est désormais avocate chez Devichy. Elle souligne depuis son arrivée le très bon accueil que lui a réservé son équipe. Elle y exerce principalement en droit de la famille et de la jeunesse.« Ça peut être autant des séparations que des divorces, des gardes d’enfants, des pensions alimentaires, et en jeunesse c’est vraiment tout ce qui est avec la DPJ », détaille-t-elle entre autres à Droit-Inc, précisant que l’équipe, à Québec, est composée d’environ huit avocats.Barreau 2022, Me Clément travaillait auparavant chez Audex Avocats, où elle a passé plus d’un an, au départ comme étudiante puis stagiaire. Elle se penchait alors surtout sur des dossiers en droit criminel. Elle effectuait aussi des mandats en droit de la famille et un peu en droit de la jeunesse.Elle cherchait une nouvelle opportunité et la possibilité de se spécialiser davantage en droit de la famille et de la jeunesse. Elle aime le côté humain de ces domaines.L’avocate originaire de Gatineau détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval, et un autre en criminologie de l’Université d’Ottawa.Elle a aussi travaillé dans le domaine de l’intervention, en particulier à la Maison Painchaud pendant trois ans et demi à Québec, durant ses études en droit.Me Clément se décrit comme une personne très analytique. C’est en commençant à étudier en criminologie et en suivant des cours de droit pénal qu’elle a commencé à s’intéresser au métier d’avocate, avec l’envie de faire une différence dans la vie des gens.