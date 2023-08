Anne-Florence Béland. Source : Stéphane Audet

« J’ai vu les posts dede Lynch Legal concernant le rose et je me suis posée la question : est-ce que mes robes roses me rendent incompétente ou moins éduquée ? » écrit sur LinkedIn , directrice des opérations et du développement des affaires chez Audex Avocats.« La réponse est non bien évidemment, poursuit-elle, publiant deux photos d’elle en tenue rose. Je pense que le problème n’est pas la couleur mais la perception que les gens ont associée à cette couleur qui pourtant représente l’affection et l’harmonie. »Pour elle, c’est même plus que ça. « Ce qui choque, c’est que si tu oses porter une robe rose dans un milieu corpo et conservateur c’est que tu oses aussi défier le statu quo et tu oses être honnête envers toi-même ainsi que les autres. C’est ça qui choque. »Aussi, la directrice des opérations, dont la publication a déjà récolté plus de 70 « j’aime » dont un de Me Lynch, conseille tout simplement de rester soi-même. « On ne pourra au moins pas vous reprocher que vous êtes authentique! »Rappelons que Me Lynch est une avocate qui fait beaucoup parler d’elle cet été. Elle a lancé, début juillet 2023, son cabinet Lynch Legal. Non sans s’inspirer du film « Legally Blonde » de Robert Luketic, elle publie régulièrement sur les réseaux sociaux des photos d’elle en mettant le rose à l’honneur, ce qui suscite aussi bien des réactions positives que négatives.Dans une récente publication sur LinkedIn, Me Lynch dit avoir demandé à ChatGPT pourquoi le rose n’était pas approprié dans le milieu corporatif. « Il m’a répondu que le rose est une couleur associée à la féminité et donc que cela causait ‘des préoccupations en termes de professionnalisme’», écrit-elle.« ….Vraiment?! Être féminine et professionnelle ne sont pas mutuellement exclusifs, poursuit-elle. Le professionnalisme n’a rien à voir avec le genre ou l’apparence. Ce qui importe réellement, c’est l’attitude, le comportement et les compétences (et non la couleur de l’habillement). »