Tatianna Turcotte ainsi que Véronique Milot et Frédérique Boutin. Source: BCF

ainsi queet, bientôt assermentées, rejoignent le cabinet BCF.La jeune avocate rejoint le groupe droit des affaires dans les bureaux de Montréal.Elle pratique principalement dans le domaine des fusions et acquisitions d’entreprises.« Enfin membre du Barreau du Québec, j’ai l’emploi de mes rêves, travaillant avec une équipe extraordinaire dans un cabinet fantastique », a-t-elle déclaré dans un post LinkedIn.Pendant de nombreuses années, Me Tatianna Turcotte a travaillé comme parajuriste dans plusieurs cabinets dont notamment Blake, Cassels & Graydon et Osler.Elle aidait les avocats dans la préparation de documents de clôture dans le cadre de différentes opérations, telles que les fusions et acquisitions, ainsi que les réorganisations sur les plans fiscal et commercial.La jeune avocate révisait également des livres de procès-verbaux et effectuait diverses recherches sur les sociétés dans le cadre d’examens diligents.Elle est diplômée en droit de l’Université de Montréal.Dès son assermentation au cours du mois d’août, Véronique Milot va rejoindre le groupe litige au sein des bureaux de Québec.Avant de rejoindre BCF en tant qu’étudiante en droit, la jeune femme a été étudiante recherchiste à la Cour d’appel du Québec.Elle a également été plaideuse au Concours de plaidoirie Pierre-Basile-Mignault organisé par l’Université Laval.Côté bénévolat, Véronique Milot a fait partie du Bureau d’information juridique de sa faculté.Elle est détentrice d’un baccalauréat en droit de l’Université Laval.La future assermentée s’apprête, quant à elle, à rejoindre le groupe droit du travail et de l’emploi à Québec.Frédérique Boutin a rejoint BCF en mai 2022 à titre d’étudiante en droit.Auparavant, elle a été pendant plus de quatre ans parajuriste pour SST Groupe Conseil, une firme spécialisée en santé et sécurité du travail.Elle est diplômée en droit de l’Université Laval.