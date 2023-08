Source : JBM

Le Jeune Barreau de Montréal (JBM) en est à la 11e édition de son programme de Bourse de démarrage de cabinet. Celle-ci est destinée aux avocats de la section de Montréal de 10 ans de pratique et moins.À la clé, 20 000 $ en argent, en produits et en services divers seront offerts aux récipiendaires de la Bourse, pour faciliter le démarrage du cabinet. Et c’est le moment de candidater, puisque la date limite pour le faire est le 5 septembre 2023 à 17 heures.Le candidat doit démarrer son cabinet offrant des services de conseil juridique dans la section de Montréal et ne doit pas être affilié à un cabinet déjà existant et qui existe toujours, précise le JBM.« Ce cabinet doit être en opération depuis, au plus tôt, à la date de clôture du concours deux ans plus tôt, et, au plus tard, 180 jours suivant la date d’attribution de la bourse. Pour la prochaine bourse qui sera remise en novembre 2023, la date de clôture du concours deux ans plus tôt était septembre 2021. »Les critères pris en compte par le comité de sélection seront le plan d’affaires et une structure de financement réaliste et solide, la présentation et l’excellence générale du dossier, dont les réalisations personnelles et professionnelles, la vision d’affaires et perspectives à long terme, l’originalité et la créativité du projet, un réseau et du soutien adéquats.La remise de la prochaine bourse de démarrage de cabinet aura lieu le 16 novembre 2023 lors du Gala du JBM « Les leaders de demain ».