Jérôme Minville, Emilie Anne Leroux, Justin Hamzo. Source: LinkedIn

etrejoignent Dentons à Montréal. Le cabinet en a fait l’annonce sur LinkedIn.« ​​Nous sommes fiers d'offrir à nos stagiaires une plateforme leur permettant non seulement d'améliorer leurs compétences, mais aussi de nouer des liens importants dans le milieu juridique », peut-on lire.Jérôme Minville, étudiant en droit et au MBA en gestion des entreprises à l’Université Laval, explique sur sa page avoir de l’expérience professionnelle principalement dans le domaine de la construction en tant qu'estimateur et responsable qualité.En plus de son baccalauréat en droit, Emilie Anne Leroux a obtenu une maîtrise en droit international à l’UQAM en 2014 et auparavant, un baccalauréat en histoire.Quant à Justin Hamzo, au-delà de son baccalauréat en droit de l’UdeM, il y a obtenu un baccalauréat par cumul en études du phénomène criminel.