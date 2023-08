Les cabinets Langlois et Blakes. Source: LinkedIn

Dans le cadre du Festival Fierté Montréal Pride, le Comité diversité et inclusion de Langlois a souhaité agrémenter le quotidien de ses équipes en ajoutant de la couleur aux espaces de travail !Le collectif d’avocats vient de lancer pour la première année des « Lunchs KatchUp » !Mais alors, en quoi ça consiste ?Il s'agit de dîners bimestriels qui rassemblent quatre des leurs avocats-entrepreneurs, toutes expertises confondues, dans le but de favoriser l'échange et de faire plus ample connaissance.Trois membres du groupe Pride@Blakes,etont pris la pose devant la nouvelle murale installée en l’honneur de #MontrealPride.