Cindy Gabriel. Source: LinkedIn

Merejoint le cabinet Cain Lamarre à titre de notaire, conseillère juridique et professionnelle en fiscalité au sein du secteur Services notariaux en droit des personnes et de la famille.« Tout l’honneur est pour moi de saisir l’occasion de collaborer avec des professionnels d’une équipe chevronnée au sein d’un cabinet bien établi au Québec », a-t-elle déclaré avec enthousiasme sur LinkedIn.Elle exerce exclusivement dans le domaine du droit successoral ainsi que le droit de la personne, le droit de la famille et tous les aspects légaux entourant des événements tels que la célébration de mariage, le contrat de mariage ou encore la convention entre conjoints de fait.Avant de rejoindre Cain Lamarre, Me Cindy Gabriel travaillait pour le cabinet LJT Avocats.Elle est également chargée du cours Libéralités et droit des successions au sein de l'Université de Montréal.Mais ce n’est pas tout. Depuis quelques mois, la notaire est aussi membre du conseil d’administration de la Coopérative funéraire du Grand Montréal.Me Cindy Gabriel est détentrice d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal ainsi que d’une maîtrise en droit notarial et en fiscalité de l’Université de Sherbrooke.