Le premier ministrea dévoilé vendredi dernier les membres du conseil consultatif indépendant qui sélectionneront les candidats propices à devenir juges de la Cour suprême.Ils chercheront à remplacer le jugequi a annoncé sa retraite précipitée en juin dernier suite aux allégations d’inconduite le concernant.Le comité consultatif indépendant étudiera donc les candidatures reçues par l'intermédiaire du Commissariat à la magistrature fédérale et identifiera des juristes bilingues qualifiés pour ce poste.« Je suis convaincu que les membres respectés du Comité consultatif indépendant contribueront à perpétuer cette tradition et à maintenir les normes les plus élevées pour le plus haut tribunal du Canada », mentionne Justin Trudeau.Voici les membres du comité consultatif indépendant:L'honorable H., ancien premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard (président)., doyenne de la Faculté de droit de l'Université de WindsorL'honorable, ancien juge en chef du Manitoba, associée au cabinet d'avocats McDougall Gauley, associée au cabinet d'avocats Parlee McLaws, cofondatrice et présidente de la Vancouver Chinatown Foundation, fondatrice et présidente du cabinet d'experts-conseils House of Wolf & Associates Inc., avocate principale au cabinet d'avocats Pape Salter Teillet.