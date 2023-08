Amir Kashdaran. Source: LinkedIn

, avocat chez Delegatus, décrit dans une publication LinkedIn ce qu’il faut pour avoir ce qu’il appelle « le talent juridique ».« Je souhaite redéfinir la notion de talents juridiques. Si vous interrogez différentes générations d'avocats, vous obtiendrez des réponses différentes sur ce qu'ils considèrent comme des talents juridiques.Voici comment je pense que nous devrions définir le talent juridique aujourd'hui. Tout juriste talentueux doit avoir une grande connaissance de son domaine d'activité.Une personne possédant un grand talent juridique devrait avoir les compétences essentielles suivantes:1- Capacité à apprendre de nouvelles compétences.2- Capacité à apprendre à faire les choses différemment.3- Capacité à utiliser un large éventail d'outils technologiques.4- Capacité à comprendre le fonctionnement de la technologie.5- Capacité à prendre des décisions fondées sur des données.Pour moi, un grand talent juridique n'est plus simplement une question de connaissance du droit.Une personne ayant un talent juridique doit avoir les compétences et les capacités de tirer parti des outils technologiques pour être un meilleur avocat.En outre, ils doivent comprendre la menace concurrentielle que représentent les nouveaux outils technologiques et apprendre à s'adapter ».