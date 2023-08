Aurélie Dubé-Lavoie. Source: Courtoisie

Me, officiellement avocate depuis cet été et qui demeure dans le cabinet où elle a effectué son stage, Tremblay Parent avocats et avocates, a pris officieusement sa retraite du sport de haut niveau.C’est ce qu’elle explique dans une récente publication sur LinkedIn, où elle se réjouit d’avoir réalisé son rêve de longue date de devenir avocate. Droit-Inc a demandé à l’athlète, médaillée d’or aux Jeux du Canada en 2017 et diplômée de l’Université Laval, de revenir sur son parcours, à la fois comme sportive et comme férue de droit !J’ai commencé à courir au secondaire et je me suis découvert un talent en athlétisme. C’est surtout quand je suis arrivée au cégep puis à l’université que mes performances ont commencé à être meilleures.À l’Université Laval, je suis rentrée dans le Rouge et Or, j’étais dans les équipes de cross-country et d’athlétisme. Ce sont deux équipes différentes, mais autrefois avec le même coach. Au départ, je débutais des études en criminologie et après ça, j’ai été acceptée en droit.Quand je suis arrivée au cégep, c’est là que le Rouge et Or m’a un peu recrutée, au sens où je m’entraînais déjà avec l’équipe. J’étais un peu prédestinée à rejoindre le Rouge et Or et l’Université Laval.La première année, ça a été de l’adaptation. Ma première saison de cross-country, ça a bien été, mais je n’ai pas fait de performance exceptionnelle, c’est normal. À l’hiver, j’étais recrue, et en athlétisme intérieur j’ai fait une médaille de bronze aux 1500 mètres. C’est quand même bon pour une première année.C’était en 2017. L’été, je suis allée aux Jeux du Canada, je faisais le 800 et le 1500 mètres, et j’ai gagné l’or aux 1500 mètres.C’est vraiment venu naturellement. Il y a aussi le fait que malgré le fait que ce soit des sports individuels, nous avions des objectifs d’équipe. L’équipe a aussi été une source de motivation. C’était vraiment une belle gang et il y avait de l’entraide. Plus globalement, le Rouge et Or est vraiment une belle structure pour évoluer.De septembre 2020 à juillet 2022, je suis allée vivre sur l’île de Vancouver, à Victoria. Je suis allée m’entraîner dans un centre d’entraînement de l’ouest, avec l’équipe d'athlétisme. J’ai terminé mon baccalauréat à distance, en mai 2021.Le sport était un peu à l’arrêt avec la pandémie, mais les restrictions étaient un peu moins grandes en Colombie-Britannique, ça me permettait de m’entraîner dehors avec une équipe. C’était une expérience personnelle que j’avais envie de vivre, aussi pour parfaire mon anglais.Je me suis entraînée sept ans avec le Rouge et Or et j’avais envie de connaître une autre équipe et une autre approche de coaching. Je savais que j’allais être entourée de nombreux professionnels de la santé. J’ai également travaillé à distance durant cette période (chez Randstad Canada).Je n’avais pas vraiment de plan au sens où j’y allais avec ce qu’il se passait. Je suis aussi arrivée à un point où j’étais blessée régulièrement et j’ai fait le choix au printemps 2022 de revenir au Québec.J’ai été acceptée au projet pilote de l’École du Barreau, qui commençait à l’été 2022. J’ai juste changé mon focus de l’entraînement vers ma vie professionnelle. J’étais rendue à un point dans ma vie où je voulais me dépasser dans ma carrière professionnelle.Pour l’instant, je ne fais plus de compétition. Mais je m’entraîne tous les jours, je cours encore et j’ai beaucoup de plaisir à le faire, même si une fois que je suis entrée à l’École du Barreau, ça a été mis un peu de côté. Je me concentrais sur mes études et mon stage.C’est un rêve de jeunesse. J’ai toujours eu un sens de la justice assez grand. La possibilité d’aider, d’avoir certaines connaissances et de pouvoir les mettre à profit de mes clients, cette relation de proximité et de confiance m’attirait dans le droit.C’est l’équipe, le dynamisme de l’équipe et leurs compétences. Ils sont vraiment qualifiés en droit du travail. Je fais des rapports collectifs, individuels, ce qui touche à la santé et à la sécurité au travail, et on représente les employeurs. Tout le monde travaille ensemble, l’esprit d’équipe est vraiment fort.Je sentais que je pouvais m’épanouir et faire mon chemin. Ils me donnent une grande latitude dans mon travail.Non, je dirais que c’est toujours un gros défi d’être capable de gérer les deux, ça prend beaucoup d’organisation et de volonté. Mais le sport amène à être meilleur en droit parce que ça vient avec une discipline et il faut être capable de jongler avec plein de choses en même temps. Ça amène aussi une capacité à gérer le stress.Faire du sport de haut niveau m’a clairement amenée à avoir une meilleure pratique professionnelle. Il y a des qualités qu’on développe dans le sport qui nous amènent à être meilleur et ce n’est pas uniquement applicable au métier d’avocat. Ça fait des personnes accomplies, ouvertes d’esprit, débrouillardes et autonomes.