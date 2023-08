Nadia Jubinville. Source: KRB

Merejoint KRB Avocats en tant que cheffe du groupe commercial, à Montréal. Elle constitue, selon son cabinet, « un véritable atout pour conseiller sur des problématiques complexes liées au droit commercial, à l'informatique, à la propriété intellectuelle, à la confidentialité et au droit du travail ».KRB rappelle que l’associée a plus de 20 ans d’expérience dans des postes de conseil juridique de premier plan et ce dans différents secteurs d’activité (banque, télécommunications, divertissement, agroalimentaire et fonds d’investissement). Elle a notamment travaillé chez Behaviour Interactive, Goodfood Market, Solotech Inc., Fiera Capital, Telus… Également une dizaine d’années à la Banque Nationale du Canada.La Barreau 1998 a aussi été associée chez McCarthy puis chez Stikeman en début de carrière.« En plus de son acuité juridique exceptionnelle, son expérience dans l'industrie a nourri une approche véritablement axée sur les affaires – en ayant été elle-même cliente, elle sait ce que les clients recherchent », pointe KRB.KRB souligne le fait qu’elle a négocié avec des entreprises de premier plan comme Netflix, Amazon, Sony, le Cirque du Soleil, IBM, SAP, MGM, Accenture, Bombardier, McKinsey et Disney. Et précise que son intégration en tant que leader stratégique expérimentée représente une étape cruciale dans la croissance continue du groupe F&A, Droit corporatif et commercial du cabinet.