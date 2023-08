Katy Veilleux, Mélissa Côté, Romain Arquillière, Julie Goyette, Maude Tremblay . Source: LinkedIn

L’été n’arrête pas les nominations chez les professionnels du droit ! Droit-Inc fait le tour des dernières…Me, notaire de formation, devient la nouvelle directrice générale adjointe de la Ville de Vaudreuil-Dorion. Elle était en poste depuis neuf ans à titre de greffière adjointe.« C’est avec enthousiasme et détermination que j’entame ce nouveau rôle de directrice générale adjointe. Je suis fière de contribuer à la gestion des activités quotidiennes d’une ville dynamique de l’ampleur de Vaudreuil-Dorion, et ce, de concert avec une équipe passionnée et dédiée à la qualité de vie de la population », a-t-elle indiqué sur LinkedIn.Elle s’est impliquée depuis plusieurs années dans la plupart des dossiers majeurs de la Ville, « notamment la planification stratégique 2020-2025, l’acquisition de terrains stratégiques pour la Ville et la négociation d’ententes importantes avec des partenaires, pour n’en nommer que quelques-uns », peut-on lire sur une publication de la Ville de Vaudreuil-Dorion.Meest aujourd’hui directrice du greffe et des affaires juridiques à la Ville de Val-d’Or. Elle y a été greffière adjointe puis assistante greffière.Elle a notamment travaillé comme notaire chez PME Inter Notaires Abitibi. C’est à l’Université Laval qu’elle a obtenu un baccalauréat en droit et une maîtrise en droit notarial.Mea annoncé sur LinkedIn qu’il rejoignait l’équipe de Kruger inc. à titre de conseiller juridique en conformité. Il s’agit, rappelons-le, d’une entreprise familiale privée qui s’est donné pour mission de transformer des ressources renouvelables en produits essentiels du quotidien qui sont durables et de première qualité.Par exemple des produits de papier à usages domestique et industriel, du cartonnage et des produits d’emballage, des papiers pour pour publications, ainsi que des papiers de spécialité.Le conseiller juridique a tenu à remercier l’équipe de BBK Avocats et son « extraordinaire mentor », pour « ces deux, presque trois, belles années à travailler ensemble ».Ce Barreau 2019 travaillait en effet comme avocat en droit des affaires dans ce cabinet à Laval. Avant d’être diplômé en droit de l’UQAM, il a obtenu un baccalauréat en biologie moléculaire et cellulaire à l’Université de Sherbrooke. Il a d’ailleurs travaillé chez Charles River Laboratories pendant quelques années.Meest désormais avocate aux ententes et à la gouvernance pour la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).Barreau 2008, elle a travaillé pour plusieurs ministères, notamment le Ministère de la Famille du Québec, comme conseillère stratégique et adjointe exécutive, et le Ministère des Transports du Québec, comme adjointe exécutive. Elle est diplômée de l’Université Laval.est parajuriste à la Clinique d’information juridique du Y des femmes de Montréal - YWCA pour la période estivale. Elle l’annonçait le mois dernier. Elle poursuit un baccalauréat en droit à l’UQAM.