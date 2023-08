Les cinq nouveaux avocats de Langlois. Source: LinkedIn

Mesetsont désormais officiellement avocats chez Langlois où ils étaient stagiaires.Diplômé de l’Université Laval, Me Chiasson se spécialise en droit des assurances. Il se dit choyé d’être accompagné « par des collègues aussi inspirants qu’attentionnés ». « Je ne pourrais être plus motivé de poursuivre cet apprentissage déjà entrepris auprès des mentors qui m’entourent. Une grande fébrilité m’habite à l’idée d’amorcer cette prochaine étape », indique-t-il par voie de communiqué.Me Grou, diplômée de l’Université de Montréal, pratique en droit des affaires. « Cette nouvelle étape marque la réalisation d’un idéal, soit celui de faire partie d’une équipe dont les valeurs humaines, l’esprit de collaboration et le souci de l’excellence constituent les fondements mêmes de la pratique du droit que j’aspire à exercer », pointe-t-elle.Me Pérès se concentre sur le droit des Autochtones, mais aussi le droit du travail et de l’emploi. Pour elle, cette nomination marque « les premières pages d’une carrière engagée et pleine de sens dans mes deux domaines de cœur et entourée de collègues et de mentors d’exception où esprit d’équipe, excellence et créativité se côtoient au quotidien ». Elle a obtenu son baccalauréat en droit à l’Université de Montréal et achève une maîtrise en droit à McGill.Me Provost travaille en litige civil et commercial ainsi qu’en droit des assurances. Pour la diplômée de l’Université d’Ottawa, la force de son cabinet réside dans « son équipe soudée, engagée et novatrice, qui devance le marché par son engagement envers l’excellence et son approche humaine ».Diplômée de l’Université d’Ottawa, Me Verreault pratique en litige civil et commercial, mais aussi en droit du travail et de l’emploi. « Je me sens infiniment reconnaissante d’avoir la chance de pouvoir développer mes compétences juridiques au sein de cette équipe gagnante, assure-t-elle. Je suis fébrile à l’idée de relever de nouveaux défis et de contribuer au succès du cabinet ».