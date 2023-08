Saro Turner. Source:Slater Vecchio

La demande d’action collective a été intentée le 4 août dernier contre BooHoo, PrettyLittle Thing et Nasty Gal parLa requérante est une résidente du Québec qui a passé cinq commandes sur le site Web canadien de Boohoo entre le 1er avril 2021 et le 17 avril 2023. Le site internet annonçait qu’il y avait une vente de 50% de réduction sur tout.Or, après avoir conclu son achat, elle a reçu un courriel lui indiquant que toutes les remises étaient à nouveau affichées sous forme de prix total. Elle considère cela comme une technique « trompeuse » visant à lui faire croire qu'elle a économisé plus de 158,85 $ sur sa commande.Cette demande d’action collective soutient que les défendeurs incitent les clients à acheter des vêtements en donnant une fausse représentation du prix.Ainsi, les commerces nommés ci-dessus proposent rarement, voire jamais, de vendre leurs produits de mode à un prix normal ou sans escompte.En fait, ils proposent presque toujours leurs produits à un soi-disant rabais. Les clients sont donc trompés en croyant que le produit qu’ils ont acheté est normalement offert à un prix plus élevé et a plus de valeur qu’il n’en a en réalité.L’avocat représentant Georgia Laminati et les membres du groupe est Medu cabinet Slater Vecchio.Les membres du groupe représentent ici:« Tous les individus au Québec qui ont acheté un ou plusieurs produits de Boohoo, PrettyLittleThing et/ou Nasty Gal à un prix inférieur au prix régulier représenté, à partir de la date à laquelle Boohoo, PrettyLittleThing et/ou Nasty Gal ont commencé à offrir des produits à la vente au Canada jusqu'à la date à laquelle cette action est certifiée en tant que recours collectif ».Le requérant réclame donc aux trois compagnies de cesser la conduite actuelle et de payer aux membres du groupe des dommages-intérêts et des dommages punitifs d’un montant à déterminer.