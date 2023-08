Source: Canva

Vous serez bientôt en congé parental ou en congé de longue durée? Ne vous inquiétez pas! Le Barreau propose sept conseils pour bien planifier votre absence.1. Révisez la liste de vos dossiers en cours. Déterminez ceux à terminer et ceux à transférer.2. Informez vos clients de la durée de votre absence. Dites leur qui vous remplacera et donnez vos coordonnées en cas d’urgence. Obtenez leur consentement écrit avant de transférer leurs dossiers, si besoin.3. Vérifier avec votre remplaçant tous les dossiers transférés. Parcourez physiquement les dossiers avec lui et assurez-vous de fournir un court résumé du dossier, de préciser par écrit ce qu’il faut faire et les délais de prescription pour chaque dossier.4. Ne pas oublier de communiquer avec le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec pour soumettre une demande de dispense et de remboursement d’une partie de la prime.5. Dans le cas où vous n’avez pas de remplaçant, prévoyez un mécanisme pour traiter dans un délai raisonnable vos appels, vos messages, vos courriers électroniques et les urgences.6. Prévoyez une façon de traiter les sommes d’argent reçues pendant votre absence, par exemple les honoraires pour des services rendus avant votre congé. Assurez-vous que votre remplaçant est signataire de vos comptes. Dans le cas d’un ajout de signataire dans votre compte en fidéicommis, n’oubliez pas de le signaler aux Greffes du Barreau. .7. Enfin, n’oubliez pas de communiquer avec Info-Barreau pour souscrire de nouveau au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle.