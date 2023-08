Isabelle Voyer. Source:Choisir La Tuque

Le ministre de la Justice du Québec,, a procédé jeudi dernier à la nomination de l'honorableau poste de juge à la Cour du Québec.Elle occupera ses fonctions principalement à la Chambre de la jeunesse à Trois-Rivières.Isabelle Voyer détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval. Avant sa nomination à la magistrature, elle était membre du Barreau du Québec depuis 1993.Elle a commencé sa carrière en pratique privée au sein des cabinets Jolin, Fournier, Morrisset et Hickson, Martin, Blanchard.La juge a ensuite lancé son propre cabinet en 1995 où elle pratiquait essentiellement en droit de la jeunesse, en droit de la famille ainsi qu’en droit civil.Originaire du Saguenay, Me Voyer a pratiqué à Québec avant de venir s’installer à La Tuque. C’est à ce moment qu’elle a débuté sa pratique dans les locaux du 2e étage du Carrefour La Tuque.Me Voyer est entre autres reconnue dans sa communauté par ses nombreuses implications bénévoles.Elle s’est impliquée entre autres à la Fondation pour la santé du Haut Saint-Maurice, à la Chambre de commerce et d’industrie du Haut Saint-Maurice et à la Société d’aide au développement des collectivités.