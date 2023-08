Janique Soucy. Source:LinkedIn

Merejoint le cabinet CaLex Légal après y avoir effectué son stage du Barreau.« Sa curiosité et son désir d'apprendre davantage les différentes sphères du droit l'ont amenée à développer un intérêt pour le litige civil et commercial », déclare le cabinet au sujet de sa nouvelle recrue.L’avocate rejoint ainsi l’équipe litige dans les bureaux basés à Montréal.« Très heureuse et reconnaissante de continuer à travailler, désormais à titre d’avocate, au sein de l’équipe litige chez CaLex Légal », a confié avec enthousiasme la jeune femme sur LinkedIn.Avant de rejoindre Calex Légal en janvier 2023 à titre de stagiaire, Me Janique Soucy a été étudiante en droit chez Lachkar, Lalande, un cabinet spécialisé en droit familial.Côté bénévolat, la jeune assermentée est volontaire pour le Jeune Barreau de Montréal.Elle est diplômée en droit de l’Université de Montréal.