Mes James Newland et Brian Moher. Source:Gluckstein Lawyers

Cette demande d’action collective a été intentée le 3 août dernier par un consommateur nommé, un patient de 77 ans qui s’est procuré des implants cochléaires de la compagnie Advanced Bionics.Malgré l’installation de l’appareil, le requérant a mentionné qu’il avait encore des problèmes d’audition. De plus, il a ressenti une douleur aiguë lors de sa chirurgie d’implantation cochléaire.Des implants cochléaires défectueux et ont été rappelés par les défendeurs en février 2020. Du liquide aurait pénétré dans l'électrode implantée chirurgicalement, provoquant une dégradation et une perte de fonction.Ce défaut aurait provoqué des symptômes physiques tels que des douleurs, des nausées, des vertiges et des convulsions chez les patients.Selon le requérant, les défendeurs savaient que les implants cochléaires présentaient des risques majeurs, étant donné qu'il s'agissait d'une nouvelle version d'un modèle antérieur qui avait été rappelé à plusieurs reprises pour le même défaut.Pour ces raisons, le requérant souhaite intenter une action collective contre les défendeurs afin d'obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice subi par les membres du groupe ainsi que des dommages-intérêts punitifs.Le Groupe représente ici:« Toutes les personnes qui se sont fait implanter, au Québec, un implant cochléaire de modèle "HiRes Ultra" ou "HiRes Ultra 3D" fabriqué par Advanced Bionics, ou toute composante d'un tel implant cochléaire incluant le porte-électrodes. Toutes les personnes qui sont l'héritier, le conjoint, le parent, l'enfant, le frère, la sœur, la personne à charge ou l'aidant naturel d'une personne visée par le paragraphe précédent ».Les avocats représentant le requérant sont Mesetdu cabinet Gluckstein Lawyers et Mesetdu cabinet Trudel Johnston & Lespérance.