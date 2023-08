Xavier Hamel. Source: LinkedIn

Mese joint à l’équipe droit du travail et de l’emploi au sein du cabinet Langlois.« Je vais mettre à profit mon expertise dans ce domaine, et plus précisément mon expérience en matière de négociation de conventions collectives et en droit de l’immigration », confie Xavier Hamel sur le site du cabinet.Il s’intéresse particulièrement aux questions liées à l’embauche, à la cessation d’emploi, aux normes du travail, à la santé et à la sécurité du travail mais également aux droits et libertés de la personne.Xavier Hamel a aussi une solide expérience en droit de l’immigration, offrant aux employeurs un service clés en main dans leurs dossiers d’immigration de gens d’affaires et mobilité internationales.« L’arrivée de Xavier au sein du cabinet témoigne de notre capacité à attirer les meilleurs talents et s’inscrit dans notre plan de croissance, de même que dans notre engagement à fournir à nos clients des services juridiques de premier plan », se réjouit, chef de la direction de Langlois.Avant de rejoindre le cabinet, l’associé a fait partie, pendant 7 ans, du groupe droit du travail et de l’emploi chez Norton Rose.Il a également une expérience précédente au sein du cabinet montréalais Poudrier Bradet.Xavier Hamel est diplômé en droit de l’Université Laval.