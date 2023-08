Me Aminata Barry. Source: BB Immigration

Mel’assure, c’est avec honneur et fierté qu’elle occupe désormais le poste d’avocate chez BB Immigration, à Québec. Elle y était auparavant stagiaire en droit de l’immigration et poursuit au sein de cette branche de la firme, comme avocate.Me Barry est originaire de Conakry, la capitale de la Guinée. Son cabinet précise qu’elle a concrétisé son projet d’immigrer au Canada, accompagnée de sa famille, en 1998. Elle est décrite comme une personne attentive, dévouée et méthodique.Elle a complété deux baccalauréats à l’Université Laval, dont un en droit et un en communication publique.Me Barry a été stagiaire de recherche juridique au Centre de justice de proximité Québec durant un peu plus d’une année. Elle a par ailleurs occupé le poste, durant ses études, d’agente d’information et de conseillère en communication - gestion des médias sociaux auprès du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, ainsi que de celui de l’Énergie et des Ressources naturelles.Son cabinet assure qu’ayant elle-même vécu le processus d’immigration, elle saura assister et soutenir ses clients dans le cadre de leur projet d’immigration au Québec.