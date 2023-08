Mes Joanie Gauthier et Stéphanie-Ann Morgan. Source: LinkedIn

Mesetrejoignent le cabinet Langlois au sein du groupe droit des affaires.La pratique de Me Joanie Gauthier est axée sur le droit des affaires et des sociétés, en particulier sur les transactions commerciales et la rédaction de documents connexes.Elle travaille sur une variété de dossiers, notamment à la rédaction de documents d’entreprises et de contrats commerciaux, tels que les conventions entre actionnaires, les conventions d’achat-vente et les baux commerciaux.« Les clients apprécient Me Gauthier pour son efficacité, sa rigueur et son souci du détail », déclare le cabinet au sujet de sa nouvelle recrue.Avant de rejoindre Langlois, l’avocate a travaillé pour le cabinet Ratelle.Elle est diplômée en droit de l’Université d’Ottawa.Pour sa part, Me Stéphanie-Ann Morgan intervient principalement dans le domaine du droit immobilier, du droit des sociétés et du droit commercial.Elle représente des propriétaires, des institutions financières, des entités gouvernementales, ainsi que des locateurs et des locataires dans le cadre de transactions d’achat et de vente, de financements et de location.« Je suis fière de faire partie de l’un des plus importants cabinets d’avocats indépendants du Québec, un cabinet qui ne cesse d’obtenir la reconnaissance du marché et les éloges de ses clients », confie avec enthousiasme l’avocate.Me Stéphanie-Ann Morgan est diplômée en droit de l’Université d’Ottawa.