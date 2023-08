Michel Dugal. Source: Financière des avocates et avocats

Quand nous pensons, au sens strict du terme, à l’industrie juridique de notre province, les noms d’avocats, de juges et de notaires nous viennent en tête.Ils constituent d’ailleurs un certain nombre de travailleurs, puisque nous comptons actuellement au Québec plus de 28 000 avocats, 3 900 notaires et 303 juges.Mais la communauté juridique est loin de se restreindre à ces métiers. Dans chaque cabinet, les différentes Cours québécoises, ou même dans des mandats connexes au secteur, des dizaines de milliers de personnes exercent des professions liées au droit. Et ces personnes-là ne sont pas toujours prises en compte dans le cadre de services financiers avantageux.« C’est ce que nous voulons changer au sein de la Financière des avocates et des avocats , indique le planificateur financier. La mission de notre OSBL est justement de rendre accessible à tous des services qui seraient ailleurs circonscrits à une élite. Nous avons à cœur de démocratiser les avantages que nous offrons. »Bien sûr, bon nombre de membres de la Financière sont des juges, des avocats et des notaires actifs, qui disposent en prime de couvertures pour leurs conjoints et leurs enfants. Au sens large du terme, précise d’ailleurs M. Dugal, car ils peuvent eux-mêmes gérer leur dossier sans la tutelle du membre qui les parraine.« Mes collègues et moi-même sommes toutefois surpris de voir que plein d’autres personnes du milieu juridique ignorent qu’elles peuvent bénéficier de nos services » ajoute l’expert financier.Mais quelles sont au juste les professions qui peuvent jouir des mêmes avantages que les juristes à la Financire ? Eh bien, attachez votre tuque, car il y en a des tonnes ! En voici une petite liste non exhaustive :-Parajuristes, au sens large-Adjoints et secrétaires juridiques, mais aussi tous les employés de cabinets juridiques, quelle que soit leur fonction-Greffiers-Médiateurs-Arbitres-Huissiers de justice-Sténographes officiels-Administrateurs judiciaires-Criminologues-Traducteurs, rédacteurs et interprètes judiciaires-Comptables et techniciens comptables juridiques-Professeurs de droit-Psychologues, psychoéducateurs et travailleurs sociaux spécialisés-Agents de contrats, de brevets ou de marques de commerce-Journalistes juridiquesCet esprit inclusif, propre à la Financière des avocates et des avocats, constitue une excellente avenue pour la grande famille juridique du Québec. « Il ne faut donc pas que les étudiants qui n’ont pas encore leur Barreau, ou encore les avocats à la retraite, ainsi que tous ces professionnels qui ont droit à nos services hésitent à nous contacter. Nous les servirons aussi bien que les autres » dit M. Dugal.Disposer d’un planificateur financier qui œuvre au sein d’un OSBL et qui n’est pas payé à la commission est une grande chance quand vient le temps de penser à ses assurances et ses placements. C’est d’ailleurs ce qui distingue la Financière de toutes ses concurrentes sur le marché.Qu’entend-on par plan financier ? Il s’agit de sept volets qui nous touchent tous sans exception à un moment ou un autre de notre vie, à savoir la gestion financière (notre budget, notre valeur nette et notre flux de trésorerie), la gestion des dettes, les placements, la planification de la retraite, la gestion du risque et des assurances, la planification successorale et la planification fiscale.« Selon les personnes, ces volets se chevaucheront de différentes façons, car personne n’a le même parcours, explique l’expert. Économiser pour acheter une maison, placer de l’argent pour les études de ses enfants, assurer le mieux possible son activité et ses proches, prévoir sa retraite… les priorités changent au fil de notre vie. Mon objectif, tout comme celui de ma collègue Nathalie Martel , est donc de déterminer les éléments qui comptent le plus pour mes clients aujourd’hui, tout en leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers à long terme. »L’appel est donc lancé à toutes celles et ceux qui gravitent, de près ou de loin, dans la sphère juridique québécoise. Vous avez vous aussi droit aux mêmes avantages et services financiers que les juristes, du moins à la Financière des avocates et des avocats. Profitez-en !