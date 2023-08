Me Doris Thibault. Source: Rapport d'activités 2017 du Tribunal des droits de la personne

Laisser de côté ses opinions lorsqu’on est juge, est-ce possible? Selon l’ancienne juge de la Cour du Québec,… oui!Je crois que l’impartialité existe chez les juges… Je crois même qu’elle est indispensable. Pour moi, l’impartialité et l’indépendance judiciaire vont ensemble. Si ces deux notions n’existaient pas chez les juges, il y aurait un effondrement des tribunaux.En appliquant la règle de droit, les juges peuvent plus facilement atteindre l’impartialité et l’indépendance judiciaire. Nous sommes ainsi moins influencés par la personne qui est devant nous et nous sommes plus capables de mettre de côté nos préjugés.La règle de droit est en quelque sorte une armure qui nous aide à demeurer impartial. Il faut quand même rester alertes aux biais inconscients et savoir les détecter le plus rapidement possible.Lorsque j’étais avocate, je plaidais souvent devant les mêmes juges. J’avais souvent l’impression que certains d’entre eux ne m’aimaient pas, qu’ils n’appréciaient pas les avocates qui étaient femmes, etc.Une fois que j’ai été nommée juge, j’ai compris que ce n’était pas le cas. Une fois assis dans ton bureau, tu ne portes plus attention sur l’avocat qui a porté le dossier. Tu te concentres beaucoup plus sur la cause que sur les avocats. La décision que tu vas prendre ne sera pas rattachée à la personne.Comme je le disais plus tôt, si tu appliques la règle de droit, tu risques moins de déraper. Il faut toutefois faire attention à nos biais inconscients. On doit rester empathique et sensible sans avoir l’air de prendre partie pour une personne. Si on se concentre davantage sur le problème, on a plus de chance de rester impartial.Au début, j’avais peur d'être influencée par les avocats parce qu'il y en a toujours des meilleurs que d’autres. C’est en m'asseyant dans mon bureau et en rédigeant que je me suis aperçu que j’étais capable de rester neutre, impartiale.C’est toujours un peu plus difficile lorsqu’il y a des causes où il y a des agressions sexuelles par exemple. On a toujours beaucoup de sympathie pour les victimes, mais il ne faut pas que ça paraisse et il ne faut pas que nos émotions prennent le dessus.Le truc est de suivre la règle de droit, car même si tu ne le veux pas, tu en as, des perceptions. C’est tout simplement impossible de ne pas en avoir.